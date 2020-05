JO 2004 : Melo et LeBron avaient fait un pacte contre les anciens

S'ils sont aujourd'hui des légendes de Team USA, Carmelo Anthony et LeBron James ont néanmoins connu des débuts compliqués avec la sélection nationale. ce fut le cas 2004 notamment où les deux joueurs, qui sortaient de leur saison rookie, étaient conviés aux Jeux Olympiques d'Athènes. Des Olympiades qui se sont bouclées par un crash en demi-finale face à l'Argentine, futur vainqueur du tournoi. Un fiasco sportif pour un groupe où les tensions étaient nombreuses.

Larry Brown, alors coach de Team USA, s'appuyait sur des vétérans comme Allen Iverson, Stephon Marbury, Shawn Marion ou encore Richard Jefferson. Les jeunes Melo, LeBron et Wade n'étaient que des options secondaires qui n'ont pas beaucoup vu le terrain. Ce qu'ils ont eu beaucoup de mal à accepter.

Les deux premiers avaient même fait un pacte pour rendre la vie la plus compliqué possible à Marion et Jefferson, leurs concurrents direct. Que ce soit à l'entraînement, dans des exercices individuels, le but était de les attaquer en permanence afin de montrer que les meilleurs joueurs n'étaient pas sur le terrain. Et donc d'une certaine manière de discréditer les choix du coach Larry Brown.

"C'était la part de Michael Jordan en Melo. Il a utilisé Shawn Marion et Richard Jefferson comme motivation pour leur botter le cul", explique Maverick Carter, associé de LeBron James.

Une référence aux attitudes de MJ et Scottie Pippen vis à vis de Toni Kukoc lors des JO 92.

Les stats de Team USA lors des Jeux Olympiques d'Athènes 2004

Ce n'est pas souvent que l'on voit LeBron James à 5,4 points et 1,6 passe de moyenne. Idem pour Melo... Finalement, c'est D-Wade qui s'en était le mieux sorti statistiquement parlant avec 7,3 points de moyenne sur l'ensemble du tournoi.