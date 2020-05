Michael Jordan a-t-il poussé Bryon Russell sur ‘The Last Shot’ ? MJ répond

La réponse de Michael Jordan est on ne peut plus clair au sujet de sa supposée poussette sur Bryon Russell lors de son iconique 'The Last Shot'.

Après cinq semaines de diffusion, "The Last Dance" est arrivée à son terme avec les deux derniers épisodes diffusés ce lundi. Il est notamment question de la dernière phase du titre de 1998, le dernier de la dynastie Bulls. Evidemment, le "Flu Game", qui n'en était finalement pas vraiment un, est mis en avant, comme cette finale face au Jazz, la revanche de 1997.

Une série qui a trouvé sa finalité dans ce Game 6. Avec l'une des actions les plus connues de l'histoire du sport. Cette interception de Michael Jordan sur Karl Malone, la mythique punchline de Scottie Pippen - dont il est hyper fier - puis ce shoot en tête de raquette pour offrir ce sixième titre en huit ans à Chicago. 'The Last Shot'. Un tir qui a lui aussi ses questions et ses débats. Y'avait-il faute offensive de Michael Jordan sur Bryon Russell ?

Que ce soit dans les différents ralentis proposés, à vitesse réelle, il est compliqué de le certifier à 100%. On voit la main gauche de Jordan se balader et entrer en contact avec Bryon Russell. Avec une force nécessaire pour le pousser et ainsi le faire glisser ?

"Tout le monde a dit que je l'avais poussé, ce sont des conneries. Son énergie était telle que je n'ai pas eu à le pousser", explique Michael Jordan.

Chaque joueur a sa version des faits puisque Russell a lui expliqué qu'il avait senti qu'on l'avait poussé. Evidemment, chacun défend sa paroisse, mais le joueur du Jazz sera associé à jamais comme la victime de cette action légendaire. Faute ou pas faute.

Mais, globalement, tu voyais Jordan répondre : "Oui, oui, j'ai fait faute ! L'arbitre aurait du siffler faute offensive et niquer ainsi le chef d'oeuvre de ma carrière."