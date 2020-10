Michael Jordan parle motivation et défaite dans une scène inédite de « The Last Dance »

Voici un Michael Jordan comme on l'a rarement vu. Humble, dans le doute et la réflexion. Ca rend l'histoire du titre 1998 face à Utah encore plus grande. La classe, encore une fois.

Mine de rien, en ces temps difficiles et incertains, "The Last Dance" nous a bien divertis entre avril et mai dernier. Quelles que soient les réserves que l'on ait pu avoir sur le contrôle de la narration par Michael Jordan, la qualité du documentaire reste exceptionnelle et on en aurait bien repris pour quelques épisodes. A défaut d'avoir droit à une prolongation, il y a quand même quelques nouvelles petites choses à se mettre sous la dent. ESPN a dévoilé l'une des séquences inédites comprises dans le DVD Blu Ray de "The Last Dance" qui sortira prochainement.

On y voit Michael Jordan lors d'un entretien avec Stuart Scott, évoquer les attentes autour de son équipe, mais aussi ce qu'engendrerait pour lui et les Bulls une première défaites en Finales. L'interview a eu lieu juste avant l'affrontement avec Utah.

"L'attente des gens est importante. Mais tu te fixes toi-même tes propres attentes et tu essayes de les réaliser. Beaucoup de gens pensent que c'est la saison de Utah. Ils ont le meilleur le bilan de la ligue, l'avantage du terrain... Evidemment que c'est une motivation supplémentaire. Tu te dois d'avoir ça à l'intérieur de toi pour réussir. Est-ce que si on perd en Finales ça ternit mon image et celle des Bulls ? Non. Les choses que l'on a accomplies ne peuvent pas disparaître comme ça. Là encore, on a essayé de s'assurer que nos objectifs soient remplis au cours de la saison. Beaucoup de choses se sont passées".

We found some unreleased footage from The Last Dance 😳 pic.twitter.com/lbN6H4fSlr — SportsCenter (@SportsCenter) October 6, 2020

« The Last Dance », quand y'en a plus, y'en a encore

Même s'il était prêt à accepter une éventuelle première défaite en carrière sur des Finales NBA - on suppose quand même qu'à l'intérieur il n'osait pas l'envisager - Michael Jordan a tout fait pour y arriver et y est parvenu avec brio. Les Chicago Bulls ont dominé le Utah Jazz pour une deuxième année de rang, cimentant un peu plus la légende de MJ et de cette équipe mythique, six fois championne avec deux Three-peats.