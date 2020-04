Michael Jordan avait une vitesse au sprint complètement flippante

Encore une petite anecdote sur Michael Jordan que l'on n'apprend pas dans "The Last Dance" ? Celle-ci remonte à sa période à l'université de North Carolina, quelques mois après avoir remporté le titre en NCAA avec les Tar Heels dès sa première année sur le campus. Le contexte : une séance d'entraînement collectif où les mensurations et les temps à la course des joueurs étaient testés.

C'est Roy Williams, alors assistant du vénérable Dean Smith et aujourd'hui head coach des Tar Heels, qui l'a racontée lors de son passage dans le podcast de Colin Cowherd cette semaine.

"Lors de sa première année, il était déjà très athlétique et rapide. Il faisait quelque chose comme 4.5 secondes sur 40 yards (36 mètres, NDLR). Là, il était sophomore. Nous étions trois à avoir des montres pour chronométrer.

Michael Jordan a passé la ligne. J'ai regardé l'un des deux autres coaches pour lui demander quel temps il avait : '4.39'. Le troisième coach avait 4.38. Moi aussi. Alors j'ai demandé à Michael de courir à nouveau parce qu'on avait manqué son départ. Il nous a répondu : 'J'ai été trop vite pour vous, c'est ça ?'

Il a recommencé et on avait à nouveau tous les trois un temps en dessous de 4.4 secondes. Il avait pris 5 centimètres par rapport à l'année précédente, mais il était devenu plus rapide..."

Pour vous faire une idée de ce que représente la performance de Michael Jordan à ce moment-là, il est intéressant de voir ce que donnent les joueurs NFL testés au Combine pré-Draft sur la même distance. Beaucoup de joueurs en lice font un entraînement spécifique pour le sprint et aucun d'entre eux ne mesure 1,98 m comme Jordan.

Sur le Combine de cette année, donc 37 ans plus tard, Michael Jordan se serait classé... quatrième. Ajoutez à cela la détente phénoménale qu'il avait déjà en Caroline du Nord et vous comprenez pourquoi personne n'a durablement empêché "Air Jordan" de dominer tous les mortels une fois les pieds décollés du sol.