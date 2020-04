Voilà ce qui se passait quand Michael Jordan se faisait contrer

Réussir à contrer Michael Jordan en match vous garantissait à coup sûr d'être dans l'oeil du cyclone de la star dans la foulée. Mais pas besoin d'être son adversaire ou même de faire ça en match officiel. Bill Wennington, membre des Chicago Bulls lors du deuxième Three-peat de la franchise, peut en témoigner. Sur Twitter, l'ancien pivot a évoqué ce fameux entraînement au cours duquel il a eu la mauvaise idée de contrer l'icône.

"C'est vrai. J'ai contré un tir de Michael Jordan à l'entraînement, un jour. Il m'a attaqué pendant tout le reste de la séance. Michael était extrêmement compétiteur...

C'était au début de l'entraînement, on faisait des drills à 3 contre 2 et 2 contre 1. Il a pris ombrage de ça et m'a mis au défi de contrer son tir pendant tout le reste de l'entraînement, verbalement et physiquement.

J'étais seul à l'autre bout du terrain en train de défendre sur Luc Longley. Mike lança le screen roll du côté gauche, il a dribblé toute l'équipe et traversé le terrain pour se mettre devant moi et me shooter par-dessus en disant : 'Contre-moi ça !', avec quelques autres mots, bien sûr. C'était parti. Michael était comme ça.

Il nous mettait au défi tous les jours pour nous élever, par les paroles et par les gestes. A cette époque, on jouait contre des équipes très, très physiques comme New York ou Miami à l'Est, avec Patrick Ewing ou Alonzo Mourning".

On devrait voir un peu Bill Wennington et les autres partenaires discrets de Michael Jordan dans la suite de la série documentaire The Last Dance, lundi matin. De quoi se rendre compte, encore un peu mieux, de la mentalité de l'animal.