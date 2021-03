On vous parle souvent des joueurs les plus clutch de la NBA. Pas plus tard que ce lundi, on mettait ainsi en avant le côté décisif de Jayson Tatum cette saison. Mais il faut aussi discuter un peu des joueurs les MOINS clutch. Ce n'est pas forcément une attaque personnelle ou une grosse critique, puisque pour rater des shoots importants, il faut oser en prendre. Regardons un peu qui a du mal à viser droit dans le money time de rencontres serrées. Seul critère de volume : il faut avoir pris au moins 20 tirs "in the clutch", donc dans la dernière minute de matches serrés, depuis le début de la saison pour être éligible.

Dans le top 5, on retrouve deux anciens MVP : Derrick Rose, n°1 avec 18.2% d'adresse dans ces situations, et Kawhi Leonard (28%), 4e, dont la carrière jusqu'ici a plutôt montré qu'il avait un sang froid phénoménal. C'est surtout en playoffs que les Clippers espéreront voir "The Klaw" rentrer ses tirs dans les moments les plus opportuns...

Il y a d'autres All-Stars dans ce classement peu enviable : Kemba Walker, 3e, avec 20% et en train d'essayer de revenir à un niveau décent avec Boston, mais aussi Brandon Ingram (29.7%, 6e), un peu moins en vue cette saison avec les Pelicans mais néanmoins toujours productif. Dillon Brooks de Memphis est 3e (23.8%), Buddy Hield 5e (29.2%), Lonzo Ball (7e avec 30%), Malik Beasley (8e avec 30%) et Tyler Herro (9e avec 30.4%).

A priori, les New York Knicks n'ont pas prévu de demander à Derrick Rose d'endosser toute la charge du scoring dans le money time cette saison. Ils se débrouillent pour le moment très bien dans cette configuration et les premiers pas de D-Rose avec sa nouvelle équipe ont été plutôt bons.

