New Era fête son centenaire et il y aura des surprises pour les amateurs de la marque de chapeaux et casquettes qui aiment aussi la NBA.

Beaucoup de fans de basket et de NBA se sont retrouvés un jour en possession d'une casquette New Era, référence en matière de couvre-chefs pour le sport. La marque fête cette année ses 100 ans et va célébrer l'événement à travers une gamme de produits spécifiques. Ainsi, les collections qui sortiront prochainement tourneront autour de l'histoire et du futur de New Era, à travers des partenariats internationaux avec des marques de mode et artistes de grand renom (Helmut Lang, Yohji Yamamoto, Levi's, Havaianas, Daniel Arsham, Modernica, Casio G-SHOCK et Pentatonic).

Dans le cadre de son centenaire, New Era s’associera également au Musée d’Histoire de Buffalo , dans l'état de New York, afin de présenter la première exposition de la marque, avec des artefacts inédits provenant des archives de la marque. L'entrée est gratuite.