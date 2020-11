Les New York Knicks voulaient absolument mettre la main sur Obi Toppin et ils craignaient de voir l’intérieur explosif partir plus haut. Finalement, le vétéran de Dayton était encore disponible au moment où Leon Rose a fait son premier choix de draft en tant que Président de la franchise de Manhattan.

Obi Toppin, 23 ans, est le prospect le plus âgé de la promotion. Ce qui en fait pour certain le plus « NBA ready. » Même si ce n’est pas aussi évident selon nous. Défensivement par exemple, il est largué. Il tournait certes à 20 points par match à l’université mais c’est assez courant pour les seniors les plus talentueux. Surtout, son niveau d’efforts inquiète.

Draft NBA 2020 : Les gagnants et les perdants de la nuit

En attendant, le joueur promet de bosser dur en expliquant même les modèles sur qui il compte en partie se calquer en NBA.

« J’essaye de copier Anthony Davis », avoue l’intéressé. « Et beaucoup de gens disent que j’ai un jeu proche de celui d’Amar’e Stoudemire donc j’ai regardé beaucoup de vidéos de lui. »

Même si ce n’est sans doute pas la meilleure pioche de la cuvée, Obi Toppin peut éventuellement s’imposer comme un quatre très offensif à côté d’un pivot athlétique et défensif comme Mitchell Robinson.

NBA Draft 2020 : tous les picks et tous les moves