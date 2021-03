Norman Powell oublie qu’il ne joue plus pour Toronto et se plante de côté

C'est quand même pas de chance qu'un Portland-Toronto ait été au programme quelques jours seulement après le trade entre les deux franchises. Norman Powell, qui n'a jamais porté d'autre maillot en NBA que celui des Raptors depuis sa Draft en 2015 en provenance de UCLA, est tombé dans le panneau l'espace d'une micro-seconde...

Powell, envoyé aux Trail Blazers contre Gary Trent Jr et Rodney Hood, a commencé à se placer du mauvais côté au moment du coup d'envoi, avant de s'apercevoir de son erreur. Heureusement que le champion NBA 2019 a eu cet éclair de lucidité avant d'attaquer contre son camp, ce qui aurait donné une scène bien plus embarrassante.

Norm Powell lined up on the wrong side for the opening tip. 😂#WeTheNorth pic.twitter.com/Rwommnn0H7

— Tim and Friends (@timandfriends) March 28, 2021