Les Toronto Raptors présentent leurs nouveaux maillots… et déçoivent un peu

Les Toronto Raptors ont été sacrés pour la première fois de leur Histoire il y a seulement un an mais ils entrent déjà dans une période de transition. Kawhi Leonard est parti après les festivités et la franchise revient petit à petit entre les mains des jeunes Pascal Siakam, OG Anunoby et compagnie, le tout sous l’œil du vétéran Kyle Lowry. Pour entamer cette nouvelle ère, la franchise a décidé de mettre au point des nouveaux maillots. Un look différent… mais pas forcément convaincant.

#Raptors unveil new chevron North inspired jersey set for next season. #WeTheNorth pic.twitter.com/IJabJVmmls — Shlomo Sprung (@SprungOnSports) October 15, 2020

Bon le maillot noir est plutôt pas mal mais l'ensemble des tuniques nous déçoit. Surtout le blanc. On est pas au niveau de ce qu'ont sorti les Atlanta Hawks ou les Brooklyn Nets pour la saison prochaine.

Le nouveau maillot vintage des Nets, à l’ancienne mais tellement beau !

Au final, le chevron était déjà là sur le maillot des années 90. Et c’est le seul foutu élément que les Raptors ont ramené du passé, plutôt que de miser sur une tunique violette – même si on comprend l’intérêt pour la seule franchise canadienne de jouer en rouge et blanc – ou sur un logo qui fait écho au nom de l’organisation. On attend toujours le retour des dinosaures. Sinon, à quoi bon porter l’un des blazes les plus frais de la ligue si ce n’est pas pour le mettre en avant ?