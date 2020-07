Pascal Siakam : « J’adore traverser ces difficultés »

Propulsé leader des Toronto Raptors après le départ de Kawhi Leonard l'été dernier, Pascal Siakam a encore beaucoup à apprendre pour être à la hauteur. Mais sa plus grande force, c'est d'en avoir conscience.

Sacrés champions NBA l'an dernier, les Toronto Raptors ont dû s'adapter après le départ de Kawhi Leonard. Véritable patron de la franchise canadienne lors de la saison 2018-2019, l'ailier des Los Angeles Clippers a laissé logiquement un grand vide dans l'équipe.

Dans ce rôle de leader, les Raptors ont décidé de miser sur Pascal Siakam. Auteur de performances solides, le Camerounais incarne l'avenir de cette formation. Et avant l'arrêt de cet exercice à cause de l'épidémie du coronavirus, l'intérieur se montrait à la hauteur de ce statut : 23,6 points, 7,5 rebonds et 3,6 passes décisives de moyenne.

Surtout, Toronto reste performant avec une actuelle 2ème place à l'Est. Mais de son côté, Siakam sait qu'il doit encore apprendre pour assurer dans ce rôle.

"J'adore ça. J'adore aussi traverser ces difficultés. Bien évidemment, tu veux gagner et être le meilleur possible. Mais j'aime vraiment être sur le parquet, en sachant que je vais rencontrer des difficultés, que je vais rater de nombreux tirs, que je vais faire des erreurs.

Car je sais aussi que je vais travailler très dur pour corriger tout ça. Pour devenir le meilleur joueur possible", a raconté Pascal Siakam pour le Toronto Sun.

Pascal Siakam tente de s’inspirer de l’exemple Kawhi Leonard

A 26 ans, pour sa 4ème année en NBA et sa première en tant que leader, Pascal Siakam a effectivement une marge de progression importante. Que ce soit dans son jeu, son attitude ou sa mentalité. Et c'est probablement le plus excitant avec lui ! En continuant sur cette voie, le natif de Douala a l'opportunité de devenir une véritable superstar.