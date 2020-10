« Il faut trader Paul George », Shaq n’y va pas avec le dos de la cuillère

Les temps sont durs pour Paul George. Pour son statut de joueur majeur de la ligue, en tout cas. Après les moqueries des fans et les tacles de quelques rivaux après ses playoffs très décevants, l'ailier des Los Angeles Clippers est désormais ciblé par les consultants et analystes stars de la télé américaine.

Shaquille O'Neal, personnage emblématique de Los Angeles pour ses exploits avec les Lakers, n'a ainsi pas ménagé Paul George lorsqu'il lui a été demandé ce qu'il faudrait faire pour que les Clippers remportent le titre la saison prochaine. Sa solution : trader "PG13", rien que ça.

"Je pense qu'il faut trader Paul George pour récupérer deux bons joueurs solides. Parce que pour moi, Kawhi Leonard doit être le patron. En fait, je n'ai pas envie de voir Kawhi déléguer. Quand il était à Toronto, il savait qu'il serait le patron. Tout le monde savait qu'il était le boss. Là, aux Clippers, il y a un mec qui pense être le patron et un qui l'est", a expliqué Shaq dans son podcast.

Shaquille O'Neal aime lancer des pavés dans la mare comme celui-ci. Le Big Cactus n'est pas toujours l'analyste le plus inspiré en matière de trades.

On ne dit pas que Paul George va forcément réussir à Los Angeles après cette première saison décevante. Mais l'ancien ailier des Pacers et du Thunder mérite quand même une seconde chance, dans un contexte un peu plus normal - si toutefois c'est possible - et avec une nouvelle dynamique dans l'équipe.

Dans tous les cas, Kawhi Leonard et Paul George peuvent tous les deux être free agents à la fin de la saison prochaine. Si les choses se passent mal, même avec Tyronn Lue comme head coach, et que L.A. ne veut pas le perdre sans contrepartie, il sera encore temps de tenter quelque chose avant la prochaine deadline des trades.

On doute quand même qu'avec ce qu'ont investi les Clippers sur Paul George, ils décident de solder leurs comptes avec lui aussi tôt...

