Paul Pierce était « mort de peur » devant Allen Iverson !

A son prime, Paul Pierce était considéré comme un bon défenseur. Sans être non plus une référence de ce côté du parquet, l'ancien joueur des Boston Celtics ne se défilait pas. Au cours de sa carrière, il a notamment dû se coltiner des légendes comme Kobe Bryant. Mais en réalité, The Truth avait surtout peur d'affronter un joueur en particulier : Allen Iverson.

Avec ses dribbles, ses feintes, ses appuis, sa vitesse, l'ancienne star des Philadelphia Sixers avait régulièrement l'habitude de faire chuter ses adversaires. Paul Pierce craignait tout particulièrement le cross redoutable de The Answer et voulait à tout prix éviter de rejoindre son tableau de chasse. Et on le comprends...

"Je n'étais pas directement opposé à lui. Mais je savais que sur certaines situations, on allait devoir switcher. J'allais alors me retrouver face à lui.

Et je ne vais mentir, j'étais mort de peur. Je pouvais jouer défensivement, mais je ne voulais pas chuter devant Allen Iverson !

Tous les soirs, quand tu regardais les meilleurs moments sur 'SportsCenter', tu le voyais en train de faire tomber un mec.

Quand je me retrouvais devant lui, je défendais évidemment, je n'allais pas le laisser passer, mais je faisais en sorte de l'envoyer vers la ligne de fond car je ne voulais pas glisser.

Je ne voulais surtout pas terminer dans les meilleurs moments de 'SportsCenter'. C'est tout", a raconté Paul Pierce pour ESPN.

Il faut avouer qu'Allen Iverson avait un crossover simplement redoutable à l'époque, un move signature qui a eu raison d'un grand nombre de bons, voire très bons, défenseurs et de leurs égos. Rappelons, pour les plus jeunes, que même Michael Jordan avait subi sa loi...