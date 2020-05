Avec le documentaire The Last Dance, Michael Jordan fait énormément l'actualité ces dernières semaines. Et au travers des anecdotes racontées dans les différents épisodes, une idée se détache : l'ancien joueur des Chicago Bulls était un compétiteur acharné. L'un des plus grands de l'histoire de la NBA ? Très probablement. Mais pour Paul Pierce, His Airness peut être concurrencé sur cet aspect par l'un de ses ex-partenaires, Kevin Garnett.

"Je ne sais pas si quelqu'un l'était plus que lui, mais je crois que j'ai joué avec le joueur le plus compétitif. Je pense qu'il était au même niveau que Jordan sur ce point. Et ce joueur, c'est Kevin Garnett.

Il s’entraînait tous les jours comme s'il jouait un match. Et certains trucs que j'ai vu dans The Last Dance, la façon dont Michael Jordan poussait ses partenaires, comment il parlait, Kevin avait la même manière de faire. Il était prêt à se battre avec toi si tu t'entraînais pas dur. Et il montrait aussi cela en match.

J'ai vraiment apprécié d'avoir quelqu'un qui m'a poussé à atteindre le niveau supérieur. J'aurais aimé l'avoir plus tôt dans ma carrière avec moi. En tout cas, sur cet aspect précis, je le mets au même niveau que Michael Jordan", a assuré Paul Pierce pour ESPN.

Un bel hommage de la part de Paul Pierce pour Kevin Garnett ! Et effectivement pour gagner, le Big Ticket était parfois prêt à tout...