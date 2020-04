La NBA a un plan pour redémarrer la saison, mais verra-t-il le jour ?

Malgré le pessimisme ambiant - les agents et une partie des joueurs pensent que c'est peine perdue - la NBA espère toujours reprendre la saison 2019-2020. La situation critique aux Etats-Unis causée par la pandémie de COVID-19 et la gestion erratique du gouvernement laissent penser qu'aucun match, à huis clos ou non, ne pourra se disputer avant juillet dans le meilleur des cas. Brian Windhorst d'ESPN, a relaté le plan qu'espère pouvoir mettre en place la ligue.

Tout est évidemment dépendant de la possibilité de faire tester massivement et avec des résultats quasi immédiats, la totalité des joueurs NBA, sans que cela soit au détriment du reste de la population. Si c'est le cas, la NBA obligera les 30 franchises à procéder à deux étapes pour minimiser les risques évidents de blessures et/ou de péril sanitaire :

- une période de quarantaine pour chaque joueur avec entraînement individuel pendant 11 jours

- une reprise de l'entraînement collectif avec un training camp de deux semaines

Il faudra donc au moins 25 jours de préparation une fois l'hypothétique feu vert donné par les autorités sanitaires.

Si la possibilité de reprendre la saison ne se matérialisé pas courant juin, il faudra se faire une raison et déjà penser à la prochaine.