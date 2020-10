Des pubs pour l’alcool et les casinos sur les terrains NBA ?

Avec les pertes causées par le Covid-19, l'absence de public, l'obligation de jouer dans une bulle en Floride et l'incident diplomatique avec la Chine, la NBA a perdu de l'argent ces derniers mois.

Si la casse a été un peu limitée grâce à une bonne organisation, la ligue cherche déjà à rebondir pour la saison 2020-2021, dont on imagine déjà qu'elle ne se disputera pas des conditions normales. La billetterie représente près de 40% des revenus en général et on sait que les salles ne seront pas remplies.

C'est à cette fin que selon The Athletic, la NBA va élargir un peu son spectre habituel au moment de négocier des deals publicitaires. De la pub supplémentaire va ainsi apparaître sur tous les parquets de la ligue et inclura même les casinos et marques d'alcool, deux secteurs qui ne manquent pas de liquidités et aideront vraisemblablement les caisses de la NBA à se remplir.

Les restrictions NBA sur l'alcool et les jeux d'argent levées

A Orlando, sur le campus de Disney World, il s'agissait d'annonces virtuelles, généralement sur la ligne de fond. Ce sera a priori toujours le cas pour cette saison 2020-2021, mais les annonces pourront s'étendre à d'autres endroits du terrain.

Les restrictions qui existaient jusque-là pour ne pas encourager l'addiction au jeu ou à l'alcool vont donc être en partie levées. On ne sait pas encore, en revanche, si les équipes, désormais autorisées à afficher un sponsor maillot, pourront dealer avec des établissements de jeu ou des marques de boissons alcoolisées.

Cette nouveauté fait partie du cadre qu'est en train de définir la NBA pour la saison 2020-2021. Jusqu'ici, on connaissait surtout l'intention d'Adam Silver et de son staff de débuter la saison le 22 décembre, pour un calendrier de 72 matches, avec des séries en saison régulière façon Major League Baseball pour réduire de 25% les déplacements des franchises sur le territoire américain.

Ces propositions doivent encore être validées par le Board (les propriétaires), mais aussi le syndicat des joueurs.

