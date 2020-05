Ray Allen défend Michael Jordan sur son attitude discutable

Pour Ray Allen, Michael Jordan avait raison d'être aussi dur avec ses partenaires et partage totalement sa vision du basket.

Avec le documentaire The Last Dance, Michael Jordan avait peur d'être détesté par le grand public. En effet, dans certaines images diffusées, l'ancien joueur des Chicago Bulls se montre très dur avec ses coéquipiers. Mais au fil des épisodes, cette mentalité a été plutôt saluée par les observateurs, même si ses anciens coéquipiers, Horace Grant notamment et Ron Harper, trouvent que les images du documentaire ne reflètent pas totalement la réalité du vestiaire.

Quoi qu'il en soit, à l'occasion d'un entretien accordé à l'émission The Encore, Ray Allen a défendu l'état d'esprit de His Airness vis à vis de ces derniers. Pour l'ancien joueur du Miami Heat, MJ avait totalement raison d'adopter une telle ligne de conduite.

"Une fois que tu es sur le parquet, tu sais que nous sommes des amis et que je t'aime, mais tu dois faire ton boulot.

Et si je me retrouve sur ton cul, ne le prends pas personnellement. Ne commence pas à t'énerver contre moi car tu n'arrives pas à gérer ce que je te dis.

Est-ce que cette stratégie fonctionne ? La meilleure preuve que tu peux avoir c'est quand tu gagnes 6 titres.

C'est seulement une question de grandeur. Si vous voulez voir un mec à un tel niveau tous les soirs, voilà à quel point il faut être investi", a analysé Ray Allen.

C'est la marque des très grands : ils sont prêts à tout et font tout pour gagner.