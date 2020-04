Le flou continue d'être total quant à la date à laquelle pourrait reprendre la saison NBA, si toutefois elle reprend. L'un des points qui posent problème, c'est évidemment le temps de préparation physique sérieuse et en collectivité dont auront besoin les joueurs avant de se relancer dans le bain de matches NBA. Evan Fournier, pessimiste, expliquait il y a peu qu'il faudrait selon lui au moins un mois de prépa avant de rejouer pour éviter une hécatombe de blessures. Le responsable athlétique et médical des Washington Wizards, Daniel Medina, a donné plus d'informations sur ce sujet lors de son passage dans le podcast Off the Bench.

"Il ne faut pas oublier que l'on parle de jeunes athlètes en très bonne santé. Avec une stimulation adéquate, ils seront prêts après une courte période. Comme tout fan de basket le sait, le plus gros défi quand on s'arrête, concerne les problèmes aux tendons et aux articulations. Le programme que l'on a mis en place avec les Wizards permet à nos joueurs de ne pas perdre trop de muscle et à leurs tendons d'être immédiatement rechargés. Si on nous donne deux ou trois semaines de préparation, on sera prêts à les faire jouer".

Pour l'heure, le scénario le plus optimiste autour d'une reprise de la saison NBA mènerait à une reprise au début du mois de juillet, après justement cette fameuse période de préparation pour éviter les pépins physiques.

Il reste une quinzaine de matches à la plupart des équipes en saison régulière avant les playoffs.