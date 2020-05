Grâce au documentaire The Last Dance, beaucoup ont appris à mieux connaître Michael Jordan. Car si le talent de l'ancien joueur des Chicago Bulls était connu de tous, sa mentalité, parfois très extrême dans la compétition, a représenté une découverte pour certains. Ancien coéquipier de Kobe Bryant aux Los Angeles Lakers, Robert Horry a regardé cette série par curiosité. Et le champion NBA (à 7 reprises) a été choqué par la ressemblance entre le Black Mamba et His Airness.

"C'est vraiment étrange. Avec cette opportunité de réellement voir Michael Jordan dans The Last Dance et écouter ses propos, on dirait presque que Kobe a tout pris de lui : ses manières, sa façon de parler, son jargon. Et l'a copié.

Parfois, j'avais l'impression de voir son fantôme. Je déteste utiliser de tels termes. Mais en regardant Michael Jordan, je me disais 'mais comment Kobe a-t-il pu tout apprendre de ce mec ?'. Et ensuite il a réussi à améliorer certains points", a noté Robert Horry pour Wireside Chat.

Kobe Bryant est effectivement le joueur qui s'est le plus rapproché de Michael Jordan. Que ce soit dans son jeu ou son état d'esprit. Et il est donc vraiment intéressant de voir que l'un de ses ex-partenaires a été véritablement choqué par la ressemblance entre eux.