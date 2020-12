La première partie du calendrier de la saison NBA 2020-2021 a été dévoilée - certaines franchises comme le Jazz se sont amusés à publier leur programme de manière franchement classe - et on sait déjà quelles rencontres on attend avec le plus d'impatience. En voici 8 qui comportent un peu de drama ou simplement un fort intérêt sportif dès les premières semaines.

Luka vs Trae : le 3 février

Il faut donner énormément de crédit à Trae Young. Grâce à son niveau de jeu, le meneur des Atlanta Hawks a calmé l'inévitable bruit de fond qui promettait de lui pourrir son début de carrière. Young n'est plus "le joueur que les Hawks ont honteusement échangé contre le monstre Luka Doncic". Il est un jeune All-Star, dont les qualités et le talent rendent une franchise moribonde franchement attrayante.

Inévitablement, les deux stars de la cuvée 2018 verront leurs trajectoires comparées lorsque leurs carrières seront à un stade plus avancé. Mais pour le moment, c'est plutôt du côté de Phoenix et, surtout, de Sacramento, que les moqueries sont tournées. Pour la première fois, on va donc pouvoir démarrer une saison en se réjouissant d'un match entre Atlanta et Dallas sans se dire que le deal a été honteusement déséquilibré.

Le 3 février, Trae Young et Luka Doncic vont se livrer un beau duel avec leurs équipes respectives et nous permettre de profiter d'une bataille entre deux stars naissantes. Doncic a un temps d'avance et, a priori, une destinée un poil plus glorieuse - on n'est toutefois jamais sûrs de rien en NBA - mais Young a toutes les cartes en main pour être, a minima, l'un des meilleurs joueurs de sa génération.

Tous les Atlanta-Dallas sont des immanquables jusqu'à ce que ces deux-là raccrochent.