Si le concept de bulle à Orlando a permis à la NBA de finir l’exercice 2019-20 interrompu par la pandémie de COVID-19, la grande ligue ne compte pas poursuivre sous ce format la saison prochaine.

On sait désormais que la saison 2020-21 ne débutera au mieux qu’à Noël. Plusieurs sources de différents médias américains évoquent même le mois de février. L’idée serait d’avoir un format plus proche de ce qui se fait habituellement. C’est ce qui aurait été communiqué aux franchises et à leurs propriétaires, selon l’insider Shams Charania.

La NBA vise à nouveau 82 matches par équipe, classiquement. Les rencontres auraient lieu dans les salles des teams, et non dans une bulle.

En revanche, les salles ne seront pas remplies puisqu’elles n’accueilleront qu’un nombre limité de fans. Un objectif particulièrement logique. Après avoir pris un sacré financièrement avec la crise, les équipes veulent pouvoir vendre à nouveau des billets, même si celui-ci sera forcément limité pour des raisons sanitaires.

Pour limiter les risques également, le calendrier sera également conçu de telle sorte que les déplacements soient réduits par rapport aux années précédentes.

Rien n’est défini pour le moment, mais le concept de bulle a fait réfléchir pas mal de GMs. Une idée envisagée serait de faire en sorte qu’une équipe se déplaçant dans une ville y dispute sur un intervalle court deux matches consécutifs contre la team évoluant à domicile. En gros, cela permettrait de ne voyager qu’une fois plutôt que deux.

La saison prochaine n’est qu’à l’état de réflexion. Mais une chose est sûre : la pandémie aura quoi qu’il arrive profondément changé le sport mondial.