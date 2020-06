Ce n'est pas une surprise, Charles Barkley a un avis très marqué sur la reprise ou non de la saison NBA. Pas surprenant non plus : "Chuck" n'est pas du tout d'accord avec Shaquille O'Neal, qui pensait, avant même que le mouvement Black Lives Matter ne survienne, qu'il valait mieux annuler la saison.

"Je pense que ce serait stupide de ne pas jouer pour deux raisons. D'abord, s'ils ne jouent pas, ils seront hors de la vue des gens pendant le reste de l'année. Il n'y aura aucune caméra pour les suivre. Aujourd'hui, LeBron James est sans doute l'athlète le plus célèbre des Etats-Unis. S'il ne joue pas, on ne le verra pas et on ne l'entendra pas.

Ensuite, ils doivent se rendre compte qu'ils vont perdre des milliards de dollars qu'ils auraient pu utiliser dans leurs communautés pour faire de grandes choses. Il n'y a rien de bon dans le fait de ne pas jouer. Je ne sais pas de quoi Kyrie Irving et Dwight Howard veulent parler, mais ce serait une erreur catastrophique de ne pas jouer", a expliqué Barkley sur ESPN.

Charles Barkley penche donc du côté de ces joueurs restés pour le moment un peu silencieux, en dehors par exemple de Ed Davis. Des joueurs qui ne sont pas dans la moyenne haute sur le plan salarial et qui ne peuvent pas se permettre - par rapport aux gens dont ils doivent s'occuper - de s'asseoir sur plusieurs millions de dollars.

Barkley n'a pas été aussi loin que Davis, qui expliquait que Kyrie Irving et Dwight Howard pouvaient se permettre de boycotter la reprise de la saison NBA parce qu'ils vivaient, pour D12 en tout cas, dans des villas à 20 millions de dollars.