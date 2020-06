La saison NBA 2019-2020 est censée reprendre dans un peu plus d'un mois. Si elle avait dû redémarrer aujourd'hui, la ligue aurait eu beaucoup de mal à faire adhérer tout le monde. La Floride, l'état choisi pour créer la fameuse "bulle" au sein du parc Disney World Resort, suscite une inquiétude sans précédent aux Etats-Unis depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19.

Le week-end dernier, sur la simple journée de samedi, 4 049 nouveaux cas de coronavirus - un record dans cette zone - ont ainsi été recensés dans l'état du Sud-Est, selon le New York Times. Dimanche matin, le total de contaminés a atteint 93 789, avec 3 143 morts. Le fait que le virus ne soit pas du tout sous contrôle dans certaines zones du pays, notamment celle-ci, fait forcément réfléchir.

Selon ESPN, l'inquiétude grandit autour de la NBA, notamment du côté des joueurs, même si Adam Silver et les architectes de ce plan du côté d'Orlando restent confiants. Michele Roberts, la présidente du syndicat, a expliqué :

"Je ne peux pas dire que c'est une surprise, quand on voit l'approche choisie par la Floride. Nous surveillons la situation, évidemment. Nous sommes rassurés par plusieurs points : nos joueurs ne prendront pas des vols commerciaux pour rejoindre Orlando, l'accès au campus sur lequel ils résideront et extrêmement restreint et il y a un protocole de santé et de sécurité qui sera en place.

Néanmoins, les chiffres attirent notre attention et si besoin, nous chercherons à ajouter des restrictions sur l'accès à la zone dans l'accord".

La NBA s'appuie pour le moment surtout sur des critères géographiques précis pour rassurer les 22 équipes qui participeront à la compétition. Le Orange County dans lequel est situé le parc d'attraction est bien moins touché que la plupart des autres districts floridiens.

Il reste quelques semaines pour tenter de rassurer tout le monde et espérer un recul de la pandémie, mais cette saison NBA va bien reprendre dans des conditions très, très particulières...