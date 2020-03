Il y aura-t-il un champion NBA cette saison ? La question se pose de plus en plus. Alors que la crise sanitaire liée au coronavirus prend une ampleur de plus en plus importante aux Etats-Unis, la ligue de basket la plus relevée du monde cherche toujours des solutions pour sacrer une équipe en 2020. Ce qui paraît évident, c’est que la fin de saison se fera sous un format inédit. De nombreuses sources rapportent la possibilité d’un tournoi avec 16 équipes organisée sur un territoire neutre comme Las Vegas, Hawaï, Louisville ou Atlantic City.

Mais ce n’est pas tout. On commence à en savoir un tout petit peu plus sur les détails de cette nouvelle compétition imaginée pour le moment par la NBA. Les matches de playoffs pourraient se disputer au meilleur des trois manches pour accélérer le processus. Ça laisserait ainsi plus de place au « hasard » et à de potentiels upsets.

Pour l’instant, les dirigeants préféreraient éviter des duels à élimination directe – sous le modèle de la March Madness NCAA. Mais c’est une éventualité qui pourrait être la solution de dernier recours.