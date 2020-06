Les joueurs NBA sont au rendez-vous des manifestations du mouvement Black Lives Matter, depuis que celui-ci a pris de l'ampleur ces derniers jours aux Etats-Unis. On a fréquemment vu des têtes d'affiche de la ligue prendre la parole et/ou se mêler à la foule des protestataires pour apporter leur soutien. Il se pourrait que certains aient envie de marquer le coup et de ne pas reprendre la saison NBA le 31 juillet prochain en Floride.

L'information ne vient pas d'un média traditionnel mais de l'ancien joueur devenu consultant, Matt Barnes.

"J'ai parlé avec Snoop Dogg l'autre jour. Il a été en contact avec certains joueurs des Lakers et des Clippers. Il n'a pas donné de nom, mais certains ne sont pas très à l'aise à l'idée de reprendre. Certains vont jouer, mais d'autres n'en ont pas envie", a expliqué Barnes dans un entretien avec Dunk Bait.

C'est évidemment très vague et rien ne dit que les joueurs en question songent réellement à franchir le pas. Cela montre néanmoins que la situation actuelle dans le pays est tout sauf anodine et que la ligue, via certains de ses basketteurs, est pleinement engagée dans la lutte.

Si la reprise de la saison 2019-2020 à Disney World Resort devait se faire sans quelques grands noms des Lakers ou des Clippers, le coup serait rude pour la NBA, mais le symbole extrêmement fort.

Pour rappel, 22 équipes seront réunies à Orlando pour boucler la saison régulière, avant que les playoffs ne reprennent leurs droit jusqu'au 12 octobre au plus tard.

"A couple guys from the Lakers and the Clippers ... there are some whispers about some teams not being comfortable. Some guys want to play and some don't want to play."@Matt_Barnes22 on players wanting injustices in the black community addressed before basketball resumes. pic.twitter.com/C3ULiUaZ7u

— Dunk Bait (@DunkBait) June 7, 2020