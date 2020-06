Boycotter la saison NBA, un pari risqué pour les joueurs

La NBA assure qu’il n’y aura pas de sanctions pour les athlètes qui n’oseraient pas se rendre à Orlando pour rejouer cet été, quel que soit leur motif. Mais que se passera-t-il si une majorité de joueurs décident finalement de boycotter la reprise ? Les conséquences, notamment financières, pourraient être assez lourdes. Selon Vincent Goodwill, des stars NBA préfèrent déjà prévenir leurs pairs : un refus de finir la saison aurait un impact sur les gains des joueurs cette saison mais aussi dans le futur.

Yahoo Sources: Several high profile players are communicating with their counterparts and educating them on potential negative financial impact not playing would have on the players, not just for this season but moving forward. (Cont’d) — Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) June 12, 2020

Yahoo sources cont’d: The high profile players are also relaying that the NBPA won’t have any leverage negotiating a new CBA with owners in the middle of a pandemic — Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) June 12, 2020

Yahoo sources: Several players are planning to be creative and use the global attention the NBA platform provides to promote and support the Black Lives Matter movement when the league returns to play — Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) June 12, 2020

Les propriétaires des franchises peuvent d’ailleurs casser le CBA actuel si la saison n’arrivait pas à son terme. La crise du coronavirus est un cas de « force majeur ». Et les joueurs ne seraient plus en position de force pour négocier, prévient le syndicat. La NBA perdrait jusqu'à 900 millions de dollars en cas d'annulation de la saison. C'est évidemment un énorme manque à gagner pour les pros, dont les salaires sont indexés sur les bénéfices de la ligue. Jared Dudley parle de salaire réduit de moitié, ainsi qu'une potentielle saison blanche ensuite.

Plusieurs acteurs de la ligue, comme Kyrie Irving, préfèrent se concentrer à la lutte contre les inégalités que de rejouer. Une position noble et compréhensible. Mais qui pourrait coûter chère aux joueurs. C’est peut-être justement ça, le message le plus fort à envoyer : le sacrifice. Après, il est évident que les pros ne seront pas non plus à blâmer s’ils décident finalement de reprendre et d’assurer leurs arrières.

LeBron James a lui le sentiment qu'il peut jouer tout en continuant à militer contre les inégalités sociales. C'est aussi une éventualité : profiter de la reprise de la NBA et de l'attention que ça engendre pour faire passer un message fort contre le racisme.