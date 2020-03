Quels basketteurs ont gagné le plus d'argent dans des situations de lose ? En gros, lesquels ont été probablement beaucoup trop payés par rapport à leur incapacité à créer un bilan positif pour leur équipe. Hoosphype a répondu à cette question en additionnant les salaires des joueurs incriminés lors des saisons que leurs équipes ont achevé avec plus de défaites que de victoires. Figurez-vous qu'il y a trois All-Stars et un Français dans le top 5.

5- Kevin Love (Minnesota Timberwolves et Cleveland Cavaliers)

Sur ses 12 saisons en carrière, Kevin Love en a aligné 8 avec des bilans négatifs. Sur ces saisons avec les Wolves (il n'a jamais disputé les playoffs avec eux) et les Cavs (depuis que LeBron James est parti), Kevin Love a gagné 85.9 millions de dollars... On notera qu'il est le seul membre de ce top 5 à avoir remporté un titre NBA, en 2016 avec Cleveland.

4- Rudy Gay (Memphis Grizzlies, Toronto Raptors, Sacramento Kings, San Antonio Spurs)

Rudy Gay joue en NBA depuis 14 ans et a vécu 10 saisons avec un bilan négatif. Ses gains sur les 10 ans en question avec Memphis, Toronto, Sacramento et bientôt San Antonio ? 104 millions de dollars ! Son record : 20 millions la saison avec les Kings. C'est triste, mais Rudy Gay, malgré son talent, n'a connu que trois fois la post-saison.

3- Elton Brand (Los Angeles Clippers, Chicago Bulls, Philadelphie Sixers, Atlanta Hawks)

Au niveau du talent, Elton Brand était un sacré joueur. Le n°1 de la Draft 1999 a toutefois passé 13 de ses 19 saisons en carrière marqué par le sceau de la lose. Celui qui est devenu General Manager des Philadelphie Sixers a gagné 105 millions de dollars dans ce contexte. Les blessures l'ont toutefois souvent empêché, lui et ses équipes, d'être plus performants.

2- Nicolas Batum (Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets)

Cocorico ! Ou pas... Le capitaine de l'équipe de France a joué les playoffs la moitié du temps (6 saisons sur 12 entre Portland et Charlotte), mais a "malheureusement" gagné beaucoup d'argent sur ses saisons avec Charlotte. Nicolas Batum s'est même récemment excusé de ne pas avoir pu faire plus en comparaison du salaire important qu'ont choisi de lui offrir les Hornets. "Batman" a touché 106 millions de dollars sur les 6 saisons de lose en question.

1- Stephon Marbury (New York Knicks, New Jersey Nets, Minnesota Timberwolves)

"Starbury" est l'un des talents les plus exaltants de sa génération. Malheureusement, le mental n'a jamais vraiment suivi et les équipes dans lesquelles il s'est retrouvé, de New York à Minneapolis, ne l'ont pas toujours accompagné comme il fallait. Sur ses 13 ans en NBA - on ne compte pas sa brillante carrière en Chine - Marbury en a vécu 11 avec un bilan négatif ! En tant que All-Star et membre de deux All-NBA Teams, le New-Yorkais a souvent reçu quelques uns des plus gros salaires de l'époque. En tout : 136 millions lui ont été donnés pendant ces fameuses 11 années de lose.

