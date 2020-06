Shaq accuse les médias d’avoir brisé sa relation avec Kobe… et avertit les Saints

Drew Brees s’est mis dans la panade tout seul. Le quarterback des Saints (NFL) a dénoncé ceux qui mettaient le genou à terre pendant l’hymne national – un signe de protestation qui a notamment coûté à Colin Kaepernick sa place dans la ligue de foot US. Les propos de Brees ont été repris de volée par plusieurs athlètes et notamment en NBA à commencer par LeBron James. Mais il a aussi été critiqué par ses propres coéquipiers. S’il a évidemment le droit de donner son avis, son point de vue témoigne d’une certaine incompréhension du mouvement et des inégalités subies par les noirs aux Etats-Unis. Shaquille O’Neal, pourtant, demande à son équipe de tourner la page, selon les informations rapportées par NBC Sports.

« En gros, Shaq a dit aux joueurs et aux coaches des Saints que les médias allaient essayer de les diviser, comme ils l’ont fait avec ses Lakers. Il leur a dit ‘Kobe et moi, nous avions un bon truc et les médias nous ont divisé. Soyez forts ! Ne les laissez pas vous diviser !’ »

On a du mal à comprendre le rapprochement. Déjà, les médias n’ont pas été les seuls responsables de la séparation de Kobe Bryant et Shaquille O’Neal. Certes, le géant aime jurer que tout ça n’était qu’un show, il y a eu un temps une rivalité réelle entre les deux coéquipiers. Ils étaient rongés par leur ego. Le Black Mamba voulait de plus en plus de responsabilités en attaque et il était frustré par l'attitude du Shaq. Tandis que ce dernier vivait mal la passation de pouvoir et n'hésitait jamais à enfoncer son jeune coéquipier. Et leur clash était réel, heureusement qu’ils ont su passer l’éponge avec le temps. Si vous voulez en savoir plus sur leur relation si particulière, nous l'avons traité en profondeur dans notre nouveau MOOK.

Par contre, pour le cas des Saints… bien sûr qu’il est important d’être unis mais unis pour la bonne cause. Là, ce ne sont pas les médias qui ont poussé Brees à dire ce qu’il pensait des contestations. Pour sa défense, le quarterback s’est excusé depuis.