Mine de rien, ces mois de confinement, l'interruption de la saison NBA et sa reprise dans la bulle de Disney World, ont permis à certains joueurs de gagner en popularité. Sur les réseaux sociaux, tout du moins. Alex Kennedy de Basketball News a dévoilé le classement des joueurs qui ont vu leur nombre de followers sur Instagram et Twitter grimper le plus en flèche depuis que les franchises invitées ont repris la compétition. Et il y a quelques surprises !

C'est sans doute dû à l'actualité sociétale aux Etats-Unis et à son souhait d'être sur le front, mais LeBron James a écrasé la concurrence avec plus de 4 millions d'abonnés supplémentaires, lui était déjà le basketteur le plus suivi de la planète sur ces deux réseaux. Mais c'est surtout derrière que les surprises arrivent.

En n°2, on retrouve ainsi Tyler Herro, le rookie du Miami Heat. Herro, que l'on a vu briller pendant ces playoffs, a probablement gagné autant d'intérêt de la part des fans pour ses prestations sur le terrain que pour sa propension à interagir avec des models sur Instagram. Avec 792 000 abonnés supplémentaires, sa cote est incroyablement montée en flèche. Damian Lillard, très actif sur les réseaux, notamment lorsqu'il s'agit de communiquer avec les fans sur la musique et le basket, ou pour moquer les performances ratées des Clippers, prend la troisième place.

Dans ce classement, on retrouve un autre rookie, Ja Morant (7e), le MVP Giannis Antetokounmpo, seulement 9e. Luka Doncic, dont les prouesses au 1er tour contre Los Angeles malgré la défaite ont été très remarquées, a connu la 4e plus belle progression avec 694 000 nouveaux abonnés. Juste derrière lui, en cinquième place, Jamal Murray fait un joli bond, lui aussi grâce à ses prestations assez folles avec les Denver Nuggets.

On verra prochainement si cette popularité s'est traduite aussi au niveau des ventes de maillots.

Le classement du nombre de nouveaux followers Twitter et Instagram en NBA