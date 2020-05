Steve Kerr a refusé un « The Last Dance » version Warriors

Il s'agit du documentaire du moment : "The Last Dance". Une série qui retrace l'histoire des Chicago Bulls dans les années 1990 autour de Michael Jordan. Membre de la franchise de l'Illinois à cette époque, Steve Kerr se retrouve bien placé pour parler de l'impact de la présence des caméras. Et l'an dernier, lors de la saison 2018-2019, l'entraîneur des Golden State Warriors a refusé le tournage d'un tel documentaire au sein de son équipe.

"Quand on pense à notre situation avec les Warriors, nous n'avons jamais vraiment eu de 'dernière saison'. Nous voulions poursuivre notre aventure en cours. Beaucoup de joueurs étaient toujours présents, et nous voulions profiter de cette lancée. Il n'y avait pas d'idée de fin. Et plus que tout, nous voulions vraiment éviter de donner ce sentiment aux joueurs.

Donc avoir des gens présents, avec des caméras, et dire : 'Hey, nous voulons filmer les derniers instants de votre parcours'. C'est comme dire aux joueurs que l'on pense que c'est terminé. Et puis c'est aussi la fin du secret au sein du vestiaire. Donc franchement, je n'ai jamais voulu une telle chose pour mon équipe", a expliqué Steve Kerr pour The Athletic.

On peut bien évidemment comprendre la logique de Steve Kerr. Le coach des Dubs ne voulait pas envoyer un mauvais signal à ses troupes. Même si finalement, cet exercice 2018-2019 a représenté un tournant avec la dernière année de Kevin Durant ou encore d'Andre Iguodala aux Warriors.