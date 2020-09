Photos suspectes et mots déplacés, comment Ty Lawson s’est fait bannir de Chine

Les réseaux sociaux, c’est dangereux et malsains. On ne le répètera jamais assez. Une sphère publique où chacun expose sa vie privée. Et parfois, ça joue des tours à ceux qui vont un peu trop loin. Ty Lawson n’a peut-être pas réfléchi à deux fois avant de poster sur son Instagram une photo de lui avec une jeune femme, le postérieur collé à son entre-jambe.

Plus quelques mots assez déplacés à propos des « femmes chinoises. » Bref, ce n’est pas du tout passé auprès de son club, les Sturgeons de Fujian. Le vétéran a été licencié. Et même banni de la ligue chinoise !

Former NBA guard Ty Lawson has been banned for life from Chinese CBA after posting a couple of stories on Instagram pic.twitter.com/XcSNIAC06Y

— Emiliano Carchia (@Carchia) September 19, 2020