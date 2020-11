Cinq joueurs NBA ont rencontré le Pape pour discuter des problèmes sociaux

C’est le déplacement que nous n’imaginions pas en pleine Free Agency. Cinq joueurs qui prennent la direction du… Vatican. Alors ce road trip en Europe n’avait évidemment rien à voir avec le basket. La NBA était de passage au Saint-Siège pour rencontrer le Pape François. Rien que ça ! Avec une mission précise, ou plutôt un but précis, celui de discuter des inégalités sociales.

NBPA's group included: Marco Belinelli

Sterling Brown

Jonathan Isaac

Kyle Korver

Anthony Tolliver

Michele Roberts, NBPA Executive Director

Sherrie Deans, NBPA Foundation Executive Director

Matteo Zuretti , NBPA Chief of International Relations — NBPA (@TheNBPA) November 23, 2020

Kyle Korver et Donald Sterling, deux membres des Milwaukee Bucks la saison dernière, qui avaient notamment participé au boycott d’une rencontre de playoffs, faisaient partie du voyage. Anthony Tolliver, le très pieu Jonathan Isaac et l’Italien Marco Belinelli figuraient aussi au sein de la délégation ainsi que d’autres membres du Syndicat des joueurs.

Selon Zach Lowe, c’est le Papa qui aurait demandé cet entretien. Il voulait savoir comment les basketteurs NBA comment les joueurs avaient réussi à attirer l’attention sur les discriminations et les problèmes sociaux aux Etats-Unis. Ainsi que les sonder sur leurs actions à venir.

Une initiative intrigante et intéressante qui démonte l’impact de plus en plus important que prend la NBA dans le monde. Et bien au-delà du basket.