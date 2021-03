Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Wizards : 124-132

Pelicans @ Celtics : 115-109

Wolves @ Nets : 107-112

Heat @ Knicks : 98-88

Raptors @ Pistons : 104-118

Grizzlies @ Rockets : 120-110

Mavs @ Thunder : 127-106

Kings @ Spurs : 132-115

Cavs @ Jazz : 75-114

Bulls @ Warriors : 102-116

Bucks @ Clippers : 115-129

Russ West historique !

- On est les premiers à ne pas louper Russell Westbrook quand il fait un match trop individualiste ou brouillon. Il faut aussi reconnaître lorsque le MVP 2017 fait des choses absolument incroyables. En l'absence de Bradley Beal, Westbrook a signé une performance historique : jamais personne n'avait rendu une copie avec plus de 35 points et 20 passes. Lui a bouclé la rencontre avec 35 points, 21 passes et 14 rebonds, le tout à 54%, mais aussi et surtout la victoire contre Domantas Sabonis (35&11) et Indiana.

Russell Westbrook drops the FIRST 35+ point, 20+ assist triple-double in @NBAHistory, powering the @WashWizards! 35 PTS | 14 REB | 21 AST pic.twitter.com/bkM5imrJQa — NBA (@NBA) March 30, 2021

Evan impuissant

- On aurait aimé d'autres débuts avec Boston pour Evan Fournier. Activé pour la première fois en sortie de banc à l'occasion de la réception de New Orleans. Les Celtics ont été dépassés pendant la majeure partie de la nuit - ils ont quand même failli gommer leurs 17 points de retard au courage dans le 4e quart-temps - et Fournier ne pourra que faire mieux lors de sa prochaine apparition. Le Français a vendangé allègrement : 0 points à 0/10 en 33 minutes...

Les Pelicans eux ont foncé et Zion Williamson a confirmé sa forme du moment avec une partie à 28 points, 8 rebonds, 4 interceptions et 3 passes.

Harden va trop vite, le retour de Curry fait du bien

- Kyrie Irving était de retour contre les Wolves après une petite mise au vert mentale de trois matches. Si on a vu un Kyrie très inspiré en première mi-temps, le meneur All-Star a clairement laissé les clés de la boutique à James Harden. Le barbu en chef a signé son 12e triple-double (38 pts, 13 pds, 11 rbds) de la saison en seulement 32 matches avec Brooklyn. Il s'agit de la 18e victoire de Brooklyn en 21 matches.

Si les Wolves ont de nouveau perdu, leur prestation était loin d'être ridicule cette fois-ci face à l'une des meilleures équipes NBA. Karl Anthony Towns, dont le père revenait pour la première fois dans la salle depuis le décès de son épouse, a signé 31 points et 12 rebonds.

- Stephen Curry fait des Warriors une autre équipe par sa seule présence. Le double MVP, de retour après quelques matches off pour soigner son arrière-train, a permis à son équipe de disposer de Chicago avec 32 points, 6 passes et quelques tours de passe-passe à son actif.

Steph kept his dribble on one knee 🔥 pic.twitter.com/V6m5xqM7OS — SportsCenter (@SportsCenter) March 30, 2021

Miami sort la tête de l'eau...

- Après 6 défaites de suite depuis le départ de Meyers Leonard, le Miami Heat a retrouvé le bouton pour allumer la lumière. Les Floridiens, qui n'ont pas encore pu compter sur Victor Oladipo, leur rerue la plus récente, se sont appuyés sur Jimmy Butler (27 pts, 6 pds, 5 rbds) pour sortir de la galère et battre les Knicks.

- On pensait les Raptors soulagés de ne plus avoir à gérer les rumeurs de départ de Kyle Lowry. Les Canadiens sont tellement soulagés qu'ils perdent même contre Detroit et son armée de jeunes... Saben Lee (19 pts), Saddiq Bey et Hamidou Diallo ont tous les trois fini avec 19 points.

Morant l'artiste, Porzingis le puissant

- Le level de difficulté de ce move réussi par Ja Morant, victorieux avec Memphis contre Houston, est assez insensé... Si Jonas Valanciunas (30 pts, record de sa saison) a été le plus précieux, c'est cette action qui a marqué les esprits.

- Après la finesse, la patate. Celle de Kristaps Porzingis lors du succès des Mavs face au Thunder de Théo Maledon (14 pts et 6 rebonds à 4/13)

Kristaps threw it DOWN 💥 pic.twitter.com/MrcJFKqYXa — NBA TV (@NBATV) March 30, 2021

- En dehors du premier quart-temps, les Clippers se sont promenés contre les Bucks, alors que l'on espérait que ça se frite un peu et qu'il y ait vraiment du suspense. Au final, Marcus Morris (25 pts) et trois autres titulaires ont fini avec au moins 20 points, pour permettre aux Californiens d'enregistrer une 6e victoire de suite. La dynamique est bonne pour Nicolas Batum (8 pts, 7 rbds, 1 contre) en sortie de banc.

Rudy et le Jazz éteignent complètement Cleveland

- Le Jazz avait activé le mode muraille contre Cleveland, limité à... 75 points cette nuit. Qui dit mode muraille à Utah, dit forcément beau match de Rudy Gobert. Le Français n'a eu besoin que de 28 minutes pour finir avec 18 points, 17 rebonds et 4 contres.

- On n'arrête plus les Kings ! Emmenés par un De'Aaron Fox dans une forme irréelle en ce moment, les joueurs de Luke Walton ont décroché une 5e victoire de rang pour se rapprocher de la 10e place synonyme de play-in tournament. Avec l'aide de Richaun Holmes (23&12), Fox (24 pts) a entraîné tout le monde dans son sillage et réveillé le groupe.