2KSports a dévoilé cette semaine une vidéo de près de 4 minutes de la version NextGen de NBA2K21. On y voit les développeurs y disputer un bout de match entre les Golden State Warriors et les New Orleans Pelicans, tout en discutant de ce nouvel opus, évidemment boosté par rapport à la version sortie il y a quelques semaines.

NBA 2K21 : toutes les notes et les réactions de Lillard, Tatum, Morant, PG

On avait déjà pu voir que le graphisme du jeu sur consoles nouvelle génération était sublime. Le gameplay a l'air tout bonnement hallucinant et il est difficile de ne pas croire qu'il ne s'agit pas d'un vrai match NBA. Vivement 10 et le 12 novembre, dates respectives de la sortie de NBA2K21 sur XBox Series X/S et Playstation 5 !