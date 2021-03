Nemanja Bjelica déchaîne les passions : 5 équipes intéressées !

Une fois de plus, les Sacramento Kings déçoivent. La franchise californienne espérait se mêler à la course aux playoffs mais elle occupe finalement la treizième place de la Conférence Ouest. Du coup, les dirigeants envisagent une fois de plus de reconstruire. Ou plutôt de faire un ou deux pas en arrière pour aller enfin de l’avant. En ajoutant un jeune prometteur – via la draft – au noyau dur déjà en place. Mais pour s’assurer un bon pick, ils pourraient se séparer de plusieurs joueurs. Dont Nemanja Bjelica.

L’intérieur est très coté sur le marché. Selon The Ringer, il est suivi par cinq franchises : les Milwaukee Bucks, les Boston Celtics, les Philadelphia Sixers, les Golden State Warriors et le Miami Heat. Que des franchises qui aspirent à disputer les playoffs, voire à se mêler dans la course au titre.

Nemanja Bjelica a le profil idéal pour sortir du banc au sein d’une bonne équipe. Il peut étirer les lignes avec son adresse à trois-points. Même si le Serbe est moins en réussite que la saison dernière. Il compile pour l’instant 8,5 points et 4,2 rebonds à 33% aux tirs en 19 matches. Mais il peut rebondir avec un changement de scénario.

