Nerlens Noel, le back-up parfait pour Joel Embiid aux Sixers ?

L’ère Sam Hinkie a débuté avec un trade. Celui de Jrue Holiday vers les New Orleans Pelicans, en l’échange de leur sixième choix de draft. Et à l’époque, en 2013, les Philadelphia Sixers avaient misé sur Nerlens Noel, jeune pivot très athlétique formé à Kentucky.

Il ne s’est pas imposé comme une star en Pennsylvanie. Un an après, les dirigeants draftaient un autre jeune talent à son poste. Un certain Joel Embiid. Contraint de jouer les doublures, l’intérieur avait finalement été expédié ailleurs. Et après des passages à Dallas et à Oklahoma City (où il tournait à plus de 7 points et 4 rebonds l'an passé en sortie de banc), le voilà sur le marché. Pour un retour au bercail ?

« Il y a une vraie chance que Nerlens Noel revienne aux Sixers », assure les sources de Keith Pompey. « Le GM Daryl Morey était fan de son style. »

Nerlens Noel a un profil de pivot « analytique » par excellence. Il protège le cercle, prend des rebonds, il est long, athlétique et il est efficace sur pick-and-roll. Un « rim runner. » C’est vrai que ça peut être une doublure très intéressante de Joel Embiid finalement. Un peu comme c’était prévu il y a quelques années.

Trades, rumeurs, signatures, rosters : Le grand guide de la Free Agency NBA !