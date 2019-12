Battus lors de leurs 12 dernières sorties, les New Orleans Pelicans sont venus à bout des Minnesota Timberwolves (107-99) hier soir.

Voilà une victoire qui va rassurer tout le monde en Louisiane. Les New Orleans Pelicans peuvent décompresser un instant. Ils ont enfin renoué avec la victoire ! Les joueurs d'Alvin Gentry ont pris le dessus sur les Minnesota Timberwolves (107-99) hier soir. Et peu importe si le meilleur joueur adverse, Karl-Anthony Towns, était absent. Car vu le contexte actuel pour les Pelicans, seul le résultat comptait. En effet, la franchise restait sur 13 défaites de suite ! La plus longue série de revers consécutifs de son Histoire.

"Nous étions fatigués mais nous nous sommes donnés. On voulait jouer un style de cols bleus. Il fallait que nous soyons l'équipe la plus désespérée de la NBA", confie le coach de NO.

Les Pelicans ont tout simplement joué plus dur que leurs adversaires du soir. Ils avaient pourtant joué la veille. Mais ils ont su trouvé les ressources nécessaires pour aller au-delà de la fatigue. Et comme souvent cette saison, ils ont suivi l'exemple de Brandon Ingram. Le jeune ailier a notamment inscrit 18 des 30 premiers points de son équipe. Il a fini avec 31 points au compteur.

"Ça fait du bien de gagner. On n'a pas trop parlé de la série de défaites mais on n'a parlé du fait de rester solidaires", témoigne le héros de la soirée.

Les New Orleans Pelicans doivent désormais surfer sur cet état d'esprit pour remonter progressivement au classement. Ils sont avant-derniers à l'Ouest avec 7 victoires en 29 matches.