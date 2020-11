Les New York Knicks promettent d’être très actifs sur le marché pendant l’intersaison, avec plusieurs joueurs suivis de près.

Fans des New York Knicks, soyez patients. Bon, depuis le temps, vous avez sans doute appris à l’être de toute façon. Tout ça pour dire que cette intersaison ne sera probablement pas flamboyante du côté de la grosse pomme.

Mais quelque part, tant mieux. Les dirigeants semblent avoir compris que la priorité est la reconstruction. Et surtout que ce processus peut prendre du temps. Toutes les bases doivent être posées avant de vouloir rêver grand. Et pour ça, il faut prendre soin de faire progresser les joueurs, de les mettre dans les meilleures conditions.

Les Knicks aimeraient entourer leurs jeunes joueurs avec des vétérans rigoureux. Sérieux. Appliqués. Ils ont déjà ciblé plusieurs free agents. Et à cette liste s’ajoute désormais Justin Holiday.

Les Knicks ont deux cibles pour la FA, les fans peuvent déjà pleurer

Selon Ian Begley, l’ailier des Indiana Pacers est donc convoité par la franchise de New York. Il connaît bien l’organisation puisqu’il y est déjà passé entre 2016 et 2017. Et il a aussi joué pour Tom Thibodeau – le nouveau coach – aux Chicago Bulls.

Holiday, 31 ans, sort d’une belle saison à Indianapolis. Il tournait à plus de 8 points et 40% de réussite derrière l’arc en sortie de banc. C’est un bon joueur qui peut apporter sur le terrain mais aussi dans le vestiaire. Un bon choix pour les Knicks.