LeBron James réclame des excuses à la NFL !

Dans la lutte contre les violences policières, Colin Kaepernick a été un pionnier. En 2016, le quarterback a posé un genou au sol, pendant l'hymne américain, pour protester. Depuis, il s'est tout simplement retrouvé black-listé en NFL. De son côté, LeBron James, actif sur ces sujets de société, a toujours soutenu l'ancien joueur des San Francisco 49ers.

Et forcément, avec l'actualité récente aux Etats-Unis, le combat de Kaepernick gagne des soutiens. Ainsi, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer sa réintégration dans la Ligue. Et pour la première fois, le boss de la NFL, Roger Goodell, a reconnu qu'il avait eu tort de ne pas écouter les joueurs protestataires en 2016. De son côté, l'ailier des Los Angeles Lakers en attend encore plus de la part de la NFL.

"Concernant la NFL, je ne suis pas dans les vestiaires. Je ne suis pas avec ces gars. Mais je n'ai pas entendu de vraies excuses officielles envers Colin Kaepernick par rapport à ce qu'il a vécu alors qu'il a simplement essayé de dire à la NFL, et au monde, pourquoi il mettait un genou à terre quand il était aux San Francisco 49ers. Donc, ce n'est pas bon.

Maintenant, ils commencent à écouter. Mais je ne crois pas avoir entendu des excuses officielles pour cet homme qui a tout simplement tout sacrifié pour faire le bien dans ce monde", a pesté LeBron James pour Bloomberg Businessweek.

Avec la pression médiatique autour de ce cas, la NFL pourrait bien s’exécuter. Et surtout, en plus d'être entendu, Colin Kaepernick a une chance de retrouver sa place sur les terrains.