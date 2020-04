Nico Mannion, le Red Mamba d’Arizona est prêt pour la NBA

Pas facile de se projeter sur la Draft NBA 2020, mais lorsque de potentiels lottery-picks annoncent leur inscription, comme Théo Maledon il y a quelques jours, il faut en parler. L'un des meneurs de cette promo qui s'annonce très axée "guards" l'a fait cette semaine : Nico Mannion.

Si la cote de Mannion a un peu baissé ces derniers mois, il reste l'un des joueurs les plus doués de cette cuvée. On l'avait notamment en 7e position de notre dernière Mock Draft, ce qui est généralement plus haut que les estimations des sites spécialisés. Envergure le classe par exemple 11e de son Big Board. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu en action, le fils de l'ancien joueur NBA Pace Mannion était un phénomène au lycée, avant de faire une unique saison honorable chez les Arizona Wildcats de Sean Miller.

C'est son coup d'éclat lors du Nike Hoop Summitt en 2019 qui avait fait grimper sa popularité sous les yeux des scouts et GM NBA. On l'a aussi vu avec l'équipe nationale italienne (il est né en Italie, lorsque son père y jouait et sa mère est une ancienne internationale de volley avec la Squadra Azzurra) pour les qualifications à la Coupe du monde 2019, alors qu'il n'avait que 17 ans. Sur le terrain, Nico Mannion brille généralement par son QI basket, sa qualité de passe et son shoot, même s'il n'a pas montré autant d'adresse en NCAA qu'au lycée.

Les équipes qui chercheront des qualités athlétiques hors du commun passeront le chemin. Celles qui veulent miser sur d'autres secteurs avec un meneur jeune mais mature auront forcément l'oeil sur Nico Mannion avant la Draft 2020.

Ci-dessous, l'une de ses meilleures performances avec les Wildcats, en novembre contre LBS.