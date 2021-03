Nicolas Batum, le superbe hommage signé Steve Kerr

Après des dernières années difficiles aux Charlotte Hornets, Nicolas Batum a totalement relancé sa carrière aux Los Angeles Clippers. Signé l'été dernier, l'ailier a rapidement trouvé sa place dans le collectif californien. Et pour le salaire minimum, le Français représente une excellente pioche pour cette équipe.

Avant la victoire des Clippers face aux Golden State Warriors (130-104), l'entraîneur des Dubs Steve Kerr a tenu à le souligner. Alors que les Warriors ont longtemps tenté de recruter l'international tricolore l'été dernier, le coach de 55 ans lui a rendu un bel hommage.

"Nous avons vraiment essayé pour Batum (l'été dernier, ndlr). Nous l'avons toujours admiré de loin. Je pense que les joueurs comme Batum sont difficiles à trouver. Il peut quasiment défendre sur 4 positions, il peut marquer à trois points et reste un très bon défenseur.

Donc il apporte sa polyvalence, incarne un second joueur capable de créer et un passeur qui rend le jeu plus facile pour ses coéquipiers. J'ai trouvé qu'il était probablement la meilleure signature de l'intersaison en NBA.

Quand on considère que les Clippers l'ont eu pour le minimum et qu'il est désormais un titulaire pour un prétendant au titre", a confié Steve Kerr face aux médias.