Nicolas Batum et Russell Westbrook, le joli geste pour un enfant malade

Grâce à Nicolas Batum et Russell Wesbrook, l'appel d'un enfant malade sur les réseaux sociauxl a été entendu. La grande classe pour les deux joueurs.

Twitter, malgré ses côtés néfastes, peut aussi avoir des aspects positifs ! Mardi, un internaute a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour son neveu, fan de Russell Westbrook et atteint d'un cancer. Avant son opération, l'enfant de 14 ans espérait recevoir un peu de force de la part de son idole, le meneur des Houston Rockets. Relayé par la communauté basket en France, ce message a été ainsi vu par la femme de Nicolas Batum. Et cette dernière a ensuite alerté l'international français. Opposé aux Rockets (110-125) la nuit dernière, l'ailier des Charlotte Hornets a discuté avec Westbrook. Et les deux hommes ont donc réalisé un joli geste.

"Ma femme m’a fait part de votre tweet et du courage de votre neveu Maxime. Nous étions à Houston ce soir et j’ai pu raconter cette histoire à Russel Westbrook qui m’a gentiment fait un cadeau signé spécialement pour lui", a ainsi publié Nicolas Batum sur Twitter, avec une photo de la paire de chaussures dédicacée par Russell Westbrook.

Tout simplement la grande classe de la part de Nicolas Batum et de Russell Westbrook. En espérant que ce cadeau va donner du courage au jeune homme pour vaincre la maladie !