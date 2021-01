Et dire que beaucoup l'ont enterré. Enfin libéré par Charlotte et le poids mort qu'était son gros contrat, Nicolas Batum montre à toute la NBA qu'il est loin d'être cramé. Bien ancré dans le cinq des Clippers, Batman est ce gars qui pue le QI basket et qui est parfait dans cette équipe autour des stars et de gros scoreurs. Un glue-guy comme on dit là-bas.

Mais il fallait observer comment Tyronn Lue et l'équipe allaient s'adapter au retour du 3e salaire de l'équipe, Marcus Morris. Prolongé à prix d'or cet hiver, MM a du talent plein les mains. Surtout pour scorer. En gros, un profil très complémentaire de Nico mais pas vraiment de Kawhi Leonard et Paul George. Et vu que ça marche plutôt bien comme ça, c'est lui qui est allé voir son coach pour lui dire de sortir du banc.

"J'ai dit au coach, 'si je sors du banc, ce sera très bien. Nicolas apporte son jeu de passe dans le cinq majeur. On pourrait utiliser mes points en sortie de banc'. Les Clippers m'ont fait une faveur en me donnant ce que je méritais et ce pourquoi j'ai travaillé. C'est l'équipe en premier. Peu importe ce qu'on me demande de faire, je le ferais", dit-il.

Avec le départ de Montrezl Harrell et le recul de Lou Williams, le banc des Clippers avait besoin de sang neuf. Surtout en terme de scoring. En niveau du fit et de l'équilibre, il était également beaucoup plus logique de mettre un joueur comme Marcus Morris plutôt que Nicolas Batum qui a, de plus, trouvé son rythme et des habitudes avec les titulaires.

Nicolas Batum dépasse les attentes aux Clippers