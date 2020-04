On a tous nos petites habitudes de Pregame avant d'entrer sur un terrain. Pour certains, c'était la jambe gauche (toujours...), enfiler le short de son ancienne université, pour d'autres lancer de la craie dans les airs, ou tout simplement écouter de la musique dans le vestiaire.

Habitudes ou simples superstitions, ces rituels d'avant match sont décryptés chez les pros, en disant souvent long sur leurs motivations et leur fameux mindset. Nike en a profité pour présenter un pack qui va donner la parole à des stars NBA et WNBA (ce qui nous ravit).

Tout d'abord Luka Doncic, récente signature Jordan Brand, qui va avoir sa propre et très originale Jordan 1. L'upper est en cuir blanc avec des swooshs en mismatch, à savoir verts sur le pied gauche et violets sur le droit. Les semelles reprennent le même schéma. Deux belles particularités pour la star des Mavs : l'étiquette Nike Hoops en haut de la languette, puis les messages "Breathe and Center" et "Center and Breathe" sur les talons. Toujours focus.

La Air Force 1 met quant à elle en scène le meneur dragster des Kings D'Aaron Fox et la grande Brittney Griner, pivot des Phoenix Mercury. Le thème est la musique, là encore sur une base blanche et une semelle violette, avec un spectre de fréquence dans le swoosh et une vibration symbolisée sur l'avant du pied. Le Nike Hoops est aussi sur la languette, et le message "define your game" sur la semelle intérieure.

Dernier élément de ce pack : une Blazer Mid 77 pour le meneur des Sixers Ben Simmons. Une construction en cuir suédé blanc cassé sur une semelle gym, avec un swoosh jaune craquelé. Les mots "pride and passion" s'affichent fièrement sur le talon. La languette en tissu vert permet un joli contraste de couleurs.

Trois silhouettes comme autant de pierres angulaires dans l'histoire basketball de Nike.

Pour les dates de sorties de ce pack Pregame : le 30 avril pour la Jordan 1, le 14 mai pour la Air Force 1 et le 21 mai pour la Blazer.

