Nike va mettre le lycée de LeBron James à l’honneur

Après The Last Dance, les amoureux de basketball se demandent quel sera le sujet des documentaires à venir : la dernière saison de Kobe, les Heatles, les Warriors époque "We Believe" ? En attendant, vous pourrez vous consoler avec l'excellent "More Than A Game" autour des années lycée de LeBron James et de sa bande. Saint Vincent Saint Mary est devenu une école iconique depuis le passage de King James, et ses couleurs vertes et or ont souvent été utilisées sur ses modèles performance.

Après avoir réédité de nombreuses LeBron 7, avec récemment un coloris "Lakers" qui s'est retrouvé sold out en quelques secondes, Nike va rééditer en fin d'année la 8ème silhouette de la lignée. Portée lors de la première année au Heat, la LeBron 8 est connue des sneakerheads du monde entier pour sa version South Beach, faisant partie du top 10 des meilleures paires de la décennie passée, et qui coute encore une fortune sur les plateformes de resell.

La 8 va donc revenir, rendant hommage à SVSM et à son maillot extérieur. Cuir et nubuck premium se partagent l'upper assez robuste et posé sur une longue bulle d'air. Un lion est posé en relief sur la languette. Les couleurs du lycée sont parfaitement réparties : le vert dessus, le gold en dessous et sur l'intérieur du col et de la languette.

La mention "Irish" (diminutif de "Fighting Irish", surnom des joueurs de Saint Vincent) est bien présente sur le talon, pour donner un côté très Player Exclusive à l'ensemble.

La sortie devrait se faire en toute fin d'année, peut être même début 2021. De la patience il nous faudra, mais franchement ca en vaudra la peine.

Les images de la LeBron 8 SVSM