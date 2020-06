Il y a quelques jours, on avait déjà émis quelques inquiétudes concernant la santé de Nikola Jokic. Il faut dire que le pivot des Denver Nuggets avait été en contact relativement direct avec Nikola Jankovic, un joueur des U19 du Partizan Belgrade contaminé par le Covid-19 en marge d'une rencontre à Belgrade. Les choses viennent de se gâter encore un peu plus...

Alors que les joueurs NBA vont prochainement être soumis au test de détection du coronavirus, on vient d'apprendre que Novak Djokovic, la star serbe du tennis, venait lui aussi d'être testé positif. Celui qui est aussi surnommé le "Djoker" mais avec un d, était carrément en discussion et presque bras dessus bras dessous avec Nikola Jokic lors de cet événement.

Djokovic n'avait pas de symptôme et a donc organisé, au calme, un tournoi dans l'Adriatique avec d'autres joueurs professionnels et du public. Plusieurs joueurs parmi les meilleurs mondiaux ont ainsi contracté le virus... On attend désormais de savoir ce qu'il en est pour Nikola Jokic, mais ça ne sent pas très bon pour les Nuggets à un mois de la reprise de la saison dans la bulle d'Orlando.

Les conditions pour pouvoir entrer à Disney World Resort sont assez strictes et les joueurs doivent avoir effectué un contrôle négatif avant d'y être autorisés.

Cette saison, Nikola Jokic a été de nouveau All-Star et tournait à 20 points, 10.2 rebonds et 6.9 passes de moyenne. Autant dire qu'en son absence, les chances de titre de Denver seraient réduites à néant.