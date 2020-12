Les Denver Nuggets pourront-ils faire aussi bien que la saison dernière ? Finalistes de Conférence après avoir renversé deux équipes qui les menaient 3 à 1 (le Jazz et les Clippers), les joueurs de Mike Malone seront attendus au tournant dans trois semaines. Présent sur Zoom lors d'une conférence de presse de rentrée, Nikola Jokic s'est vu demander ce qu'il pensait de l'intersaison des Los Angeles Lakers, l'équipe qui les a éliminés en 2020, et sur le fait que les adverses avaient encore tendance à sous-estimer Denver.

La réponse de Nikola Jokic, notamment en réaction aux propos de Marcus Morris, qui estimait quelques heures plus tôt que les Clippers étaient une meilleure équipe que les Nuggets :

"Honnêtement, je m'en fous des Lakers. [...] Et pour les autres, ce n'est pas parce que quelqu'un ne nous respecte pas que son opinion nous intéresse. On sait de quoi est capables".

Récemment marié - il a voulu montrer sa bague aux journalistes à l'écran avant de s'apercevoir qu'il ne l'avait pas au doigt - Nikola Jokic est apparu prudent mais surtout terre à terre quant aux chances de son équipe de refaire un beau parcours et, pourquoi pas, d'aller encore plus loin. L'important n'est pas là pour le "Joker".

"Je ne sais pas si on sera meilleurs ou moins bons. Je suis juste heureux d'être en bonne santé et en mesure de jouer au basket. J'ai simplement hâte de voir ce dont on sera capables de faire dans cette période si bizarre".

Jokic s'est en tout cas déclaré "très reposé et en forme", ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les adversaires des Nuggets. La saison dernière, après des premières semaines poussives et une interruption de plusieurs mois à cause de la pandémie, Nikola Jokic avait réussi à boucler la saison régulière avec 19.9 points, 9.7 rebonds et 7.5 passes de moyenne, avant de passer la seconde en playoffs (24.4 points, 9.8 rebonds et 5.7 passes).