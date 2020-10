Nikola Pekovic est dans un état grave à cause du Covid-19

Nikola Pekovic, l'ancien joueur des Minnesota Timberwolves, est durement touché par le Covid et se trouve sous assistance respiratoire.

Il y a deux jours, on vous donnait des nouvelles de Nikola Pekovic, avec son après-carrière sulfureuse en lien avec des pontes du trafic de cocaïne mondial. Les nouvelles concernant l'ancien pivot des Minnesota Timberwolves sont cette fois malheureusement moins dignes d'un film de gangsters et pas bonnes du tout.

On ne le savait pas au moment d'évoquer sa "reconversion", mais le Monténégrin a contracté le Covid-19 et se trouve actuellement dans un état inquiétant et sous assistance respiratoire, annonce le site serbe Telegraf.

Nikola Pekovic est hospitalisé depuis 15 jours à Podgorica, dans son pays, et a vu son état de dégrader depuis son admission. Il souffre d'une inflammation grave aux deux poumons.

Nikola Pekovic en affaire avec le roi de la cocaïne des Balkans

Depuis quelques années, Pekovic fait aussi office de team manager au sein de la sélection monténégrine, après avoir été président du Partizan Belgrade. On espère évidemment apprendre des informations rassurantes sur son état de santé dans les prochains jours. Pour rappel, Nikola Pekovic n'a que 34 ans. Le coronavirus ne touche pas uniquement les personnes âgées sous sa forme la plus grave. Restez prudents.