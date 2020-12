Nikola Vucevic, leader sérieux et solide d’un surprenant Magic

L'Orlando Magic seul en tête de la NBA. Après un peu plus d'une semaine de compétition, on tient ici la plus grosse surprise de ce début de saison. Avec Nikola Vucevic, Evan Fournier ou encore Aaron Gordon, cette équipe dispose d'une vraie base pour se battre pour les Playoffs. Mais pas forcément pour jouer les premiers rôles à l'Est.

Surtout qu'avec cette saison raccourcie (72 matches), un bon début de saison peut avoir un impact plus important. En tout cas, le Magic profite totalement de ce bon départ. L'équipe accumule de la confiance et vient donc de l'emporter face à l'Oklahoma City Thunder (118-107) la nuit dernière.

Et face aux bons résultats obtenus par Orlando, il s'agit du moment parfait pour mettre la lumière du Vucevic. Leader discret mais efficace du Magic, l'intérieur porte parfaitement sa franchise sur ses épaules.

Nikola Vucevic, la force tranquille

Car si Fournier, Gordon ou encore Markelle Fultz sont capables de briller, ils ont tout de même du mal à le faire avec régularité. A l'inverse de Vucevic. Le patron du Magic fait rarement parler de lui. Et pourtant, il est toujours performant. Même dans un mauvais jour, il va conserver un apport intéressant (probablement proche d'un double-double).

Dans un bon jour, il sera assurément en double-double avec probablement un gros carton. Et face à OKC, le Monténégrin s'est d'ailleurs amusé dans la raquette. Outre ses 10 rebonds et 5 passes décisives, il a compilé 28 points à 12/18 aux tirs. Sans rien forcer, il a profité de ses qualités offensives pour faire la différence.

Dans le money-time, le natif de Morges a su être adroit pour sceller le succès des siens. Avec un tir primé, il a donné 9 points d'avance à son équipe. Avant de répondre à Shai Gilgeous-Alexander pour définitivement maintenir l'écart au score.

"Nous sommes heureux de notre situation. 4-0 pour débuter la saison, c'est bien. Mais dans le même temps, nous sommes conscients que nous pouvons encore progresser, surtout sur l'aspect défensif. Il faut aussi voir le positif, même comme ça, nous pouvons gagner, donc nous avons l'opportunité de travailler dans la sérénité pour avancer", a commenté Nikola Vucevic.

En bon leader, Vucevic veut logiquement voir plus loin. Même surprenante jusqu'à maintenant, cette équipe du Magic n'a pas l'intention de se contenter d'un bon début de saison. Au contraire, elle veut profiter du meilleur départ de l'histoire de la franchise pour passer un cap.

Le travail comme base

D'ailleurs, sur ce match, le joueur de 30 ans a également marqué l'histoire du Magic. Avec 4 083 tirs réussis avec Orlando, il est devenu le leader statistique de cette catégorie pour cette équipe. Devant Nick Anderson (4 075). Le symbole de la belle longévité de Vucevic en Floride depuis 2012.

Et surtout, à cette occasion, le coach du Magic Steve Clifford a profité de cette belle réussite pour encenser son intérieur. Lucide sur les performances de son leader, l'entraîneur d'Orlando a tenu à mettre en avant son grand professionnalisme.

"Il s'agit d'un joueur tellement professionnel, engagé et consciencieux. Depuis mon arrivée ici, il me donne beaucoup de crédit pour son niveau de jeu. Mais en réalité, il n'y a pas un mec que j'ai moins aidé que lui ici. La façon dont il travaille, le temps passé à l'entraînement, il y a deux ans il était un All-Star et l'an dernier notre meilleur joueur. Il se trouve en pleine forme en ce moment et je le sens prêt pour une année incroyable", a estimé Clifford.

Nikola Vucevic n'est pas le franchise player le plus "flashy" de la NBA. Mais à Orlando, il a réussi à s'imposer comme une valeur sûre. Dans ce début de saison surprenant du Magic, il ne surjoue pas. Il reste constant, régulier et sérieux. Si Orlando parvient à suivre son exemple, on ne parlera peut-être plus d'une surprise avec cette équipe...