Les Raptors assurés de transférer leur meilleur joueur actuel ?

Les blessures et les forfaits en tout genre ont rythmé la saison délicate des Toronto Raptors. Un homme en a profité pour s’affirmer comme l’artilleur en chef au sein du groupe : Norman Powell. Il est même lancé sur une série assez épatante avec 28 points de moyenne sur les 8 derniers matches et 56% aux tirs ainsi que 49% à trois-points. Résultat, il pointe désormais à plus de 19 unités de moyenne sur la saison. Avec là encore d’excellents pourcentages (49% et 44% derrière l’arc).

Les Raptors pourraient en profiter pour le… transférer. Oui, c’est paradoxal. Selon un journaliste de Sportsnet’s, un échange de l’arrière de 27 ans serait « inévitable » à l’approche de la deadline jeudi prochain. Alors on peut se demander pourquoi les Raptors se passeraient soudainement de leur joueur le plus en forme actuellement. Il y a évidemment une logique contractuelle derrière.

Norman Powell peut renoncer à sa dernière année de contrat (11 millions) pour tester le marché. Et avec ses performances actuelles, il peut évidemment prétendre à un salaire bien plus important. Les Raptors voudront-ils le sécuriser en prenant le risque de blinder leur masse salariale ? En effet, Toronto a déjà prolongé Pascal Siakam, Fred VanVleet et OG Anunoby. Il reste de la place pour Powell.

Mais ce quatuor ne serait probablement pas assez fort pour viser les sommets à l’Est. Alors les Canadiens pourraient garder l’espace sous le Cap pour conserver une forme de flexibilité. Et dans ce cas, autant ne pas laisser Powell partir sans contrepartie en l’échangeant quand sa valeur est au plus haut.